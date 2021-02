Des personnes terminent leur période de quarantaine et quittent un centre de confinement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 11 février, 775 personnes à Dong Nai (Sud), Bac Lieu (Sud) et Quang Ninh (Nord), ont terminé leur période de quarantaine en raison des risques liés au COVID-19 et sont autorisées à rentrer chez elles pour célébrer le Têt (Nouvel An lunaire).



Selon les agents sanitaires, ces personnes doivent se mettre en auto-quarantaine chez elles pendant 14 jours supplémentaires.



Du 10 février à partir de 18h00 au 11 février jusqu’à 6h00, le Vietnam a détecté 18 nouveaux cas de coronavirus, dont trois à Quang Ninh et 15 à Hai Duong.



Le bilan total s’établit désormais à 2.109, dont 1.480 guéris et 35 décès. Parmi les patients en cours de traitement, 18 ont été testés négatifs au virus une fois; 11 autres, deux fois; et quatre autres encore, trois fois.



Selon le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, depuis le début de l’épidémie au 11 février à 06h00, le pays a enregistré 1.215 cas de transmission locale du coronavirus.-VNA