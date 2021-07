Une zone mise en quarantaine dans la province de Bac Ninh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 12h00 à 18h00 vendredi, le Vietnam a détecté 591 nouvelles contaminations au coronavirus, dont un cas importé et 590 cas de transmission locale.



Parmi les nouveaux cas de transmission locale, 400 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 40 à Long An, 34 à Tien Giang, 32 à Dong Thap, 25 à Khanh Hoa, 22 à Phu Yen, huit à Hung Yen, sept à Binh Duong, six à Can Tho, cinq à Bac Ninh, quatre à Hau Giang, deux à Soc Trang, un à Dak Nong, un à Binh Phuc, un à Da Nang, un à Nghe An et un à Bac Giang.



Au 9 juillet à 18h00, le Vietnam a confirmé au total 24.103 cas de transmission locale et 1.907 cas importés. Depuis le 27 avril, 22.533 cas de transmission locale ont été détectés, dont 6.210 ont été guéris.



Toujours selon le ministère de la Santé, 34 patients du COVID-19 supplémentaires viennent d’être annoncés guéris, portant le nombre de guérisons à ce jour à 8.984. Depuis le début de l’épidémie au Vietnam, 110 décès ont été déplorés.



Parmi les patients en cours de traitement, 333 ont été testés négatifs au virus une fois ; 203 autres, deux fois ; 80 autres encore, trois fois. -VNA