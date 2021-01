Examen médical au point de contrôle médical interdisciplinaire pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 sur la route nationale 2C. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Rien le 29 janvier, le pays a enregistré 53 nouveaux cas positifs au virus SRAS-CoV-2 dans 4 villes et provinces dont Hanoi (2), Hai Duong (47), Quang Ninh (3) et Bac Ninh (1).

Cette information a été publiée par le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19 lors d’une réunion en ligne vendredi après-midi, 29 janvier avec les provinces de Hai Duong et Quang Ninh sous l’égide du vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef dudit comité.

Concrètement, à 12h00 le 29 janvier, Hai Duong a recensé 130 cas, dont 126 cas étaient liés à Sarl POYUN Electronics Vietnam et 4 cas au centre médical de la ville de Chi Linh.

À Quang Ninh, au matin du 29 janvier, un total de 15 cas ont été signalés, tous liés au patient No 1.553.

Le ministère de la Santé continue d'envoyer des experts du Département de médecine préventive, de l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie et des unités concernées de venir directement à Hai Duong et Quang Ninh pour diriger et mettre en œuvre le travail de prévention et de lutte contre la pandémie. En plus, les responsables de ce ministère continuent d'aller sur le terrain pour diriger la mission d’effectuer des traçages rapides, identifier rapidement les cas pertinents afin d’isoler des zones pandémiques à temps.

De même, le ministère de la Santé continue d'envoyer des experts de laboratoire de l'hôpital Bach Mai, de l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie, de l'Université de santé publique et de l'Université médicale de Hanoi à venir à Hai Duong pour soutenir les tests et les traitements à Hai Duong.

S'exprimant lors de la réunion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné la détermination à éradiquer la pandémie dans les 10 jours. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, il nous reste 8 jours à venir après la confirmation, mercredi, 27 janvier, de deux cas de transmission intracommunautaire, dont l’un à Hai Duong et l’autre à Quang Ninh.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé de ne pas être subjectif, de continuer la traçabilité notamment à Chi Linh.

Pour la province de Quang Ninh, le vice-Premier ministre a également demandé de continuer à surveiller les échantillons dans la communauté.

Il a salué le ministère de la Santé pour ses efforts actifs pour construire des hôpitaux supplémentaires (hôpitaux de campagne).

Le pays a réactivé la traçabilité. Quiconque est allé à une zone épidémique, doit l’annoncer au plus vite. Le ministère de la Santé établira une liste des localités considérées comme zones épidémiques pour les publier sur son site officiel. -VNA