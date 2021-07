Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 06h00 à 18h30 jeudi 29 juillet, le Vietnam a détecté 4.773 nouvelles contaminations au coronavirus, dont un cas importé.



Parmi les 4.772 nouveaux cas de transmission locale, 2.877 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 738 à Binh Duong, 320 à Long An, 166 à Dong Nai, 142 à Dong Thap, 133 à Ba Ria-Vung Tau, 63 à Binh Thuan, 58 à Hanoï, 54 à Da Nang, 37 à Phu Yen, 35 à Binh Phuoc, 33 à Can Tho, 18 à Tra Vinh, 10 à Hai Duong, 10 à Thua Thien-Hue, 10 à Quang Nam, hui à Binh Dinh, sept à Dak Lak, six à Vinh Phuc, six à Thanh Hoa, cinq à Hau Giang, cinq à Lang Son, quatre à Phu Tho, quatre à Ca Mau, quatre à Ha Tinh, trois à Kien Giang, trois à Ninh Thuan, trois à Nghe An, deux à Lam Dong, deux à Dak Nong, deux à Ha Giang, deux à Bac Lieu, un à Ninh Binh, un à Quang Ngai.



Le même jour, 4.323 patients du COVID-19 ont été annoncés guéris, portant le total de guérisons à 31.780.



Le sous-comité de traitement du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 a annoncé 233 décès supplémentaires, déplorés du 19 au 26 juillet dans sept localités : Ho Chi Minh-Ville (189), Khanh Hoa (14), Long An (10), Dong Nai (8), Ben Tre (6), Vinh Long (4), Binh Duong (2).



A ce jour, plus de 5,321 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées. -VNA