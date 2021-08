Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 18h00 jeudi à 06h00 vendredi, le Vietnam a détecté 4.009 nouveaux cas de COVID-19, portant le total à 189.066.



Parmi les nouveaux cas, 2.563 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 322 à Binh Duong, 286 à Long An, 253 à Tien Giang, 207 à Dong Nai, 77 à Da Nang, 63 à Vinh Long, 53 à Dong Thap, 47 à An Giang, 34 à Tra Vinh, 27 à Phu Yen, 19 à Binh Dinh, 17 à Kien Giang, 14 à Gia Lai, cinq à Ha Tinh, quatre à Dak Nong, quatre à Thanh Hoa, quatre à Lam Dong, deux à Bac Lieu, deux à Lao Cai, deux à Quang Tri, deux à Lang Son, un à Hai Duong et un à Hanoï.



A ce jour, 58.040 cas de COVID-19 ont été annoncés guéris. Plus de 8,06 millions de doses de vaccins ont été administrées. -VNA