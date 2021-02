Prélever des échantillons des tests de COVID-19 au Centre de contrôle des maladies (CDC) de Hai Duong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19, de 18h00 le 3 février à 6 heures le 4 février, le Vietnam a enregistré 37 nouveaux cas. Ce sont tous les cas locaux à Hai Duong.

En conséquence, les patients sont des travailleurs de la zone industrielle de la ville de Chi Linh, province de Hai Duong qui ont été isolés, sans risque de propagation dans la communauté. Les échantillons de ces patients ont été prélévés depuis le 28 janvier avec le premier résultat négatif pour le SRAS-CoV-2. Ensuite, leur deuxième résultat est positif le 3 février.

Jusqu'à présent, le Vietnam a enregistré 1.948 cas de COVID-19, dont 1.059 étaient dus à une infection communautaire (366 nouveaux cas du 27 janvier jusqu’ aujourd'hui).

Dans tout le pays, 48.829 personnes ayant des contacts étroits et entrant des zones épidémiques sont mis sous surveillance médicale; dont 378 personnes isolées en concentration à l'hôpital; 22.610 personnes isolées dans un autre établissement; 25 841 personnes isolées à domicile.

Selon le rapport du sous-comité de traitement, Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19, 1.461 personnes ont été guéries dans le pays. Parmi les patients en traitement, il y en a actuellement 3 qui ont des premiers résultats négatifs pour le SRAS-CoV-2; 7 personnes négatives pour la 2ème fois et 2 personnes négatives pour la 3ème.

A Hanoï, lors de la réunion du Comité de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19 de Hanoï, le vice-président du Comité populaire municipal, Chu Xuan Dung a remarqué que prochainement, la capitale élargirait des tests pour les cas de F2 et des habitants dans les zones de blocage pour prévenir la propagation de la pandémie.

Il a demandé aux localités et aux unités concernées à accélérer les traçabilités, l’isolement et les tests non seulement pour les cas F1 mais aussi pour les cas F2 et même F3.-VNA