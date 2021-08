Des agents de santé de l'arrondissement de Hai Ba Trung prélèvent des échantillons de tests de dépistage du COVID-19 . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a détecté de 18h30 le 1er août à 6h00 le 2 août 3.201 nouvelles infections au coronavirus dont trois cas importés, a annoncé le ministère de la Santé.

Parmi 3.198 cas de transmission locale du virus, 1.997 cas ont été recensés à Hô Chi Minh-Ville, 496 à Binh Duong, 189 à Dong Nai, 119 à Can Tho, 79 à Tien Giang, 76 à Da Nang, 50 à Vinh Long, 46 chacune à Hanooi et Binh Thuan, 17 chacune à An Giang et Kien Giang, 14 à Binh Dinh, 13 à Ninh Binh, 11 à Dong Thap, 10 à Dak Nong, huit à Nghe An, quatre à Thanh Hoa, trois à Ha Tinh, deux à Lam Dong et un à Gia Lai.

Ainsi, les nouveaux cas ont porté le bilan national de l'épidémie à 157.507 dont 155.242 cas d'infection locale et 2.265 cas importés. Le nombre de contaminations depuis le début de la quatrième vague du coronavirus le 27 avril se chiffrait à 153.672 dont 40.383 patients annoncés guéris.

Quatre localités : Yen Bai, Dien Bien, Quang Ninh et Bac Kan ont dépassé 14 jours sans aucune nouvelle infection.



Neuf villes et provinces n'ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire : Lao Cai, Ninh Binh, Kon Tum, Ha Giang, Son La, Lai Chau, Tuyen Quang, Quang Tri et Nam Dinh.



Jusqu'à présent, 43.157 patients ont été déclarés guéris.

Le 1er août, 209.156 doses supplémentaires de vaccin anti-COVID-19 ont été administrées. Plus de 6,41 millions de doses de vaccins ont été injectées à l'échelle nationale jusqu'à présent, 659.064 personnes ayant reçu les deux doses.

Dimanche, le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Van Nen et le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long ont examiné les travaux d'installation des centres de réanimation COVID-19 dans la mégapole du Sud.

Selon le ministère de la Santé, les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent s'inscrire à la vaccination anti-COVID-19 via le portail https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person, ou via une application de dossier de santé électronique pour smartphones appelée "Electronic Health Book" (Carnet de santé électronique). -VNA