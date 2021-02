Un agent médical prélève un échantillon pour le dépistage du SARS-CoV-2. Photo : VNA Un agent médical prélève un échantillon pour le dépistage du SARS-CoV-2. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 a confirmé dimanche après-midi, le 21 février, à 18h00, 15 nouveaux cas d’infection au coronavirus, le bilan national de contamination locale portant à 1.484.

Les nouveaux cas ont été tous signalés dans la province de Hai Duong, - épicentre de l’épidémie actuelle. Tous les patients avaient été auparavant mis en quarantaine en raison de leurs contacts avec des infectés.



Plus de 123.940 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des centres de confinement, à domicile ou dans des lieux d’hébergement.



Le nombre de guérisons a porté à 1.717 et 35 décès ont été déplorés. Parmi les patients en cours de traitement, 69 ont été testés négatifs au virus une fois, 39 autres deux fois et 55 autres encore, trois fois.



Selon le ministère de la Santé, 82,5% des patients n'ont pas de signes cliniques ; 14,7% ont des signes cliniques légères. Actuellement, il y a 19 cas graves, dont deux sont en train de recourir à l’oxygénation par membrane extracorporelle, appelée ECMO.

Rien qu'à Hai Duong, 90 patients ont été déclarés guéris ce dimanche. La province a aussi confirmé un nouveau foyer épidémique dans le district de Kim Thanh avec 5 nouveaux cas signalés. La commune de Kim Lien avec plus de 8.000 personnes est immédiatement mise en quarantaine.



Le ministère de la Santé demande à la population de continuer à respecter strictement le message 5K : "Khau trang" (masque), "Khu khuan" (désinfection), "Khoang cach" (distance), "Khong tu tap" (pas de rassemblements), "Khai bao y te" (déclaration de santé). -VNA