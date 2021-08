Des personnes en difficultés causées par le coronavirus bénéficient des cadeaux. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) mettent en œuvre des activités concrètes pour soutenir les personnes en difficultés causées par le coronavirus et les forces en premier ligne dans ce combat.

Le Comité municipal du FPV a annoncé le 4 août offrir plus de 250.000 cadeaux, chacun d'une valeur de 500.000 dôngs comprenant des produits de première nécessité aux ménages pauvres, quasi-pauvres, aux ménages en situation difficile, aux ménages ayant besoin d'un soutien urgent en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19.

Le 3 août, le Comité municipal du FPV a fait la livraison de 5.400 cadeaux aux ménages via les antennes des Fronts de la Patrie des arrondissements, des districts, et de la ville de Thu Duc.

En outre, le personnel médical participant directement à la lutte contre le Covid-19 recevra un soutien de 10 millions de dôngs/personne ; les forces effectuant des travaux indirects de 4,5 millions de dôngs/personne ; les individus participant aux équipes communautaires de prévention et de lutte contre le Covid-19 de 2 millions de dôngs/personne.

Hô Chi Minh-Ville accorde des assistances financières de 3 millions de dôngs/personne au personnel médical, aux enseignants en médecine et de 1,5 millions de dôngs aux étudiants en médecine mobilisés par le ministère de la Santé et les ville et provinces. -VNA