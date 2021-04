Hanoï (VNA) - La course de la francophonie 2021 est initiée pour la première fois par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, le Comité populaire de Hanoï, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Académie diplomatique du Vietnam.

Ayant pour ambition de devenir une rencontre annuelle, l'événement vise à renforcer la solidarité au sein de la communauté francophone.

Elle peut !

En lien avec le thème "Femmes francophones, Femmes résilientes" de la Journée internationale de la Francophonie 2021, la course de la francophonie 2021, intitulée "Elle peut !", souhaite mettre en valeur le rôle des femmes dans la société contemporaine. Par conséquent, une partie des frais d’inscription perçus sera destinée à soutenir des initiatives de femmes vietnamiennes par le biais du Réseau d’initiatives pour le développement communautaire (NICE).

"Elle peut !" est aussi l’engagement de chaque individu et institution de la communauté francophone à contribuer, chacun et chacune à sa manière, au développement durable de son pays.

Participants et épreuves

La course vise à rassembler des participants venant d’institutions étatiques, d’ambassades, d’organisations et entreprises francophones, d’établissements d’enseignement scolaire ainsi que du grand public. Les distances sont de 2 km ; de 3,5 km et de 8,5 km environ.

Modalités d’inscription

* Pour vous inscrire en groupe (à partir de quatre participants) :

Étape 1 : Remplir le formulaire d’inscription téléchargeable via ce lien.

Étape 2 : Envoyer le formulaire aux adresses suivantes : coursefrancophonie@gmail.com et lienhe@84race.com

Étape 3 : Payer les frais d’inscription correspondant au nombre de participants.

Tous les paiements par groupe seront effectués par virement bancaire sur le compte suivant :

Công ty cô phân 84RACE

Numéro de compte : 12010008085555

Banque : Ngân hàng đâu tu và phát triên Viêt Nam (BIDV)

* Pour vous inscrire individuellement :

Étape 1 : Cliquer sur "JOIN" (Participer)

Étape 2 : Cliquez sur REGISTER (s’inscrire) pour créer votre compte 84 RACE. Remplir les données et cliquer sur "REGISTER"

Étape 3 : Cliquez une nouvelle fois sur "JOIN" (Participer)

Étape 4 : Saisir vos données personnelles et cliquer sur le bouton "NEXT" (Continuer)

Étape 5 : Choisir la catégorie et cliquer sur le bouton "NEXT" (Continuer)

Étape 6 : Procéder au paiement en cliquant sur "PAY NOW" (Payer)

Étape 7 : Choisir la modalité de paiement

Vous recevrez un message de 84 RACE confirmant votre participation.

Frais d’inscription : 200.000 VND/personne.

Un kit coureur (Race kit) comprenant un T-shirt et un numéro de dossard vous sera distribué une semaine avant l’événement au point de distribution.

Pour plus d’informations :

Fanpage : https://www.facebook.com/coursefrancophonie

Téléphone : 08 59 93 80 98. -CVN/OIF