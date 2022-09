Photo: Alesha Bradford

Hanoï (VNA) - Après avoir parcouru le monde pendant plus d'une décennie, le couple australien Alesha et Jarryd a affirmé que le Vietnam était leur destination préférée.



"Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir voyager à travers le monde pendant plus de 10 ans presque sans interruption. Et beaucoup de gens nous ont demandé: +de tous les endroits où vous êtes allés, quel est votre pays préféré ?+ Et sans hésitation, nous pouvons honnêtement dire que c'est le Vietnam", ont-ils partagé sur leur site de voyage Nomadasaurus.



Selon Alesha et Jarryd, ce pays d'Asie du Sud-Est est riche en traditions culturelles, en activités, en cuisine délicieuse, en gens hospitaliers et merveilleux. Par conséquent, peu importe combien de temps vous restez au Vietnam, vous ne pourrez jamais explorer pleinement sa beauté. Le couple a passé jusqu'à 7 mois à voyager à travers le Vietnam, se rendant dans des lieux où peu de touristes vont. Et pourtant, ils considèrent qu'"il reste encore bien des choses à découvrir ici".



Alesha et Jarryd ont répertorié certaines des activités les plus intéressantes qu'ils ont vécues au Vietnam, notamment explorer la plus grande grotte de Phong Nha, voyager à moto du Nord au Sud, se promener dans la vieille ville de Hoi An, se relaxer sur la plage, boire du café et discuter avec les habitants locaux, se balancer au-dessus des chutes de Da Lat, découvrir la cuisine locale, visiter la pente rocheuse Da Dia à Phu Yen, escalader la plus haute montagne de l'Indochine à Sapa…/.-CPV/VNA