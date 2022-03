Environ 20.000 supporters pourront assister au match retour entre le Vietnam et Oman. Photo: https://toquoc.vn/

Hanoï (VNA) – Environ 20.000 supporters pourront assister au match retour entre le Vietnam et Oman qui se déroulera fin mars au stade de My Dinh à Hanoï, dans le cadre des éliminatoires asiatiques de la Coupe du Monde 2022.



Pour assister à ce match, les supporteurs devront respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distanciation), Không tu tâp (Pas de rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration de l’état de santé), et présenter un certificat de vaccination d’au moins de deux doses de vaccin contre le COVID-19, selon un document du Comité populaire de Hanoï concernant l'organisation de ce match.



Le Comité populaire de Hanoï recommande aux supporters de faire un test de dépistage du coronavirus avant l’entrée dans le stade.



Selon le calendrier prévu, le match retour Vietnam-Oman aura lieu fin mars au stade de My Dinh, à Hanoï, dans le cadre du dernier tour des éliminatoires asiatiques de la Coupe du Monde 2022. Il s’agira également du dernier match de l’équipe vietnamienne organisé dans le pays.



Les prix des billets varient de 500.000 dôngs à 1.200.000 dôngs.



C'est la première fois que le Vietnam participe à un tour de qualification pour la Coupe du monde. Le pays est dans le groupe B avec le Japon, l'Australie, l'Arabie saoudite, la Chine et Oman, pour une place pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. - VNA