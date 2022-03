Le festival des fleurs de bauhinie 2022. Photo : VNA

Dien Bien (VNA) - Après deux ans d’interruption en raison de la pandémie de COVID-19, le festival des fleurs de bauhinie fait son retour.

L’édition de 2022 a été inaugurée dans la soirée du 13 mars sur la place du 7 mai, à Dien Bien Phu, dans la province de Dien Bien par un spectacle artistique intitulé «La contrée des fleurs de bauhinie».

Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Dien Bien, Nguyen Van Thang, a déclaré que depuis 2014, le festival des fleurs de bauhinie était annuellement organisé par la province de Dien Bien vers la mi-mars. Jusqu'à présent, le festival est devenu une marque culturelle et touristique typique de la province, un événement très attendu par de nombreux habitants locaux et visiteurs à travers le pays.

En mars, les bauhinies fleurissent dans les vallées montagneuses du Nord-Ouest du Vietnam. L’occasion pour la province de Dien Bien de célébrer cette fleur emblématique et de valoriser les traditions des 19 ethnies qui vivent dans la région.

La Fête des fleurs de bauhinie a pour but de présenter et de préserver les valeurs culturelles et les patrimoniales de cette localité, promouvoir son potentiel et ses atouts touristiques, contribuant à accélérer le développement socio-économique local. La fête a été organisée pour la première fois en 2014. La fleur de bauhinie est devenue un symbole de la terre et des habitants de cette localité et du Nord-Ouest en général.

Clôture du festival : 14 mars.- VNA