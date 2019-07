Quang Ninh, 28 juillet (VNA) – Le concours de chant ASEAN+3 a été officiellement lancé samedi soir 27 juillet dans la ville littorale de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord-Est).

Ouverture du concours de chant ASEAN+3. Photo: VNA

Placé sous les auspices de la Radio la Voix du Vietnam (VOV), le concours réunit 22 chanteurs professionnels venus des 10 pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), à quoi s'ajoutent 4 chanteurs invités venus de Chine, de République de Corée et du Japon.

Le jury comprend des musiciens venus des Philippines, de Thaïlande, d’Indonésie et du Vietnam. La finale 3 se tiendra ce dimanche 28 juillet en soirée et sera retransmise en direct sur les chaînes de radio et de télévision de la VOV.

La candidate vietnamienne Tran Hong Nhung interprète "You raise me up". Photo: VOV

Destiné aux chanteurs pop professionnels âgés de 18 à 35 ans des pays de l’ASEAN, cet événement biennal, qui a lieu du 26 au 29 juillet, a pour but de renforcer la compréhension mutuelle et de promouvoir les échanges culturels au sein de ce bloc régional.

Selon M. Ngo Minh Hien, directeur général adjoint de la VOV et chef du comité d’organisation, ce concours de chant est non seulement un événement culturel mais aussi revêt une signification politique et diplomatique, affirmant le rôle et la position du Vietnam au sein de la communauté de l’ASEAN.

En marge de l’événement, les candidats et les invités auront la chance d’admirer la beauté de la baie de Ha Long, un patrimoine naturel mondial de l’UNESCO, et de visiter le musée de Quang Ninh où l’histoire, la culture et la nature du Vietnam sont exposées.

La première édition de ce concours avait eu lieu dans la province centrale de Thanh Hoa, en 2017, avec la participation de 19 candidats et invités venus de sept pays de l’ASEAN. -VNA