Jakarta (VNA) - Le Secrétariat de l’ASEAN a lancé mardi 21 janvier l’Année de l’identité de l’ASEAN 2020 et a remis des prix aux gagnants du concours de création du logo de l’Année.

Le secrétaire général adjoint en charge de la Communauté socio-culturelle de l’ASEAN, Kung Phoak, le 21 janvier à Jakarta. Photo: VNA

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement, le secrétaire général adjoint en charge de la Communauté socio-culturelle de l’ASEAN, Kung Phoak, a déclaré que 2020 est choisie comme Année de l’identité de l’ASEAN pour sensibiliser le public, en particulier les jeunes générations, aux activités et au processus de développement du bloc régional.Il a déclaré que l’ASEAN travaille avec les États membres pour promouvoir son identité avec des activités dans les domaines de la culture, des arts, de la communication, de la jeunesse et de l’éducation, dont le concours de conception du logo.Dans un avenir proche, le bloc régional organisera un séminaire thématique sur l’identité de l’ASEAN, le sommet de la culture de l’ASEAN, la réunion des hauts officiels de l’ASEAN sur la culture et les arts, et publiera un rapport sur l’identité de l’ASEAN et un magazine sur le même thème.Le Secrétariat de l’ASEAN lancera également des centres de ressources de l’ASEAN dans les bibliothèques des universités régionales via le projet «Coin de l’ASEAN dans les bibliothèques», avec leur mise en opération à titre d’essai dans 10 universités plus tard cette année.