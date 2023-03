La présidente du Musée du Qatar (QM), Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa al-Thani et l'ambassadeur d'Indonésie au Qatar, Ridwan Hassan. Photo : VNA

Jakarta, 14 mars (VNA) - L'Année de la culture Qatar-Indonésie a officiellement débuté au Musée d'art islamique (MIA) de Doha, au Qatar, le 12 mars.L'accent particulier de l'année sera mis sur des projets qui favoriseront la coopération dans les domaines de la culture et des arts créatifs en Indonésie et au Qatar, et développeront un partenariat durable et à long terme entre les deux nations. Le programme comprend une variété d'événements culturels qui auront lieu dans les deux pays tout au long de 2023.Dans son discours lors de l'événement, la présidente du Musée du Qatar (QM), Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa al-Thani, a déclaré que le partenariat dans le domaine de l'art et de la créativité entre le Qatar et l'Indonésie contribuera à promouvoir les relations bilatérales vers une nouvelle hauteur.La mise en œuvre d'initiatives d'échanges artistiques, culturels et humanitaires devrait créer des opportunités pour les peuples des deux pays de mieux se comprendre, notamment à travers des programmes innovants dans les domaines de la mode, du théâtre, des arts culinaires, de l'éducation, des sports, de la production cinématographique et des musées, dit-elle.Grâce à la coordination et au partage des connaissances, les parties auront l'opportunité d'acquérir de l'expérience dans la construction d'une économie créative, y compris un mode de vie profondément imprégné d'identité culturelle, a-t-elle ajouté.Pour sa part, l'ambassadeur d'Indonésie au Qatar, Ridwan Hassan, a déclaré que l'Année de la culture est fondamentalement conforme à la devise nationale indonésienne "Bhinneka Tunggal Ika", qui signifie "l'unité dans la diversité".Avec sa population de plus de 279 millions d'habitants, l'Indonésie se compose de milliers d'ethnies indigènes distinctes et de centaines de groupes linguistiques. Pendant ce temps, le Qatar est l'incarnation de la diversité au Moyen-Orient, avec une population de plus de 100 nationalités. Ces similitudes permettent aux deux pays de construire facilement une relation de coopération forte.- VNA