Coup d’envoi de la fête de rue de Halong. Photo: VOV

Cette deuxième édition est placée sous le thème «Le printemps et les Patrimoines». Les organisateurs ont reproduit les fêtes printanières emblématiques de cinq espaces culturels locaux.D’ici au 4 avril, diverses activités culturelles, gastronomiques et artistiques sont prévues. Les visiteurs peuvent redécouvrir différents arts folkloriques de cette province, tels que le chant then au rythme du luth tinh tâu des Tày, la danse sinh tiên et les rituels câp sac des Dao.Cette fête de rue de Ha Long s’inscrit dans le cadre du programme de promotion touristique «Les Vietnamiens voyagent au Vietnam». L’objectif est de relancer le secteur touristique frappé de plein fouet par la crise sanitaire. En 2021, les autorités vietnamiennes ambitionnent d’accueillir dix millions de touristes.- VOV/VNA