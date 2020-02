Hanoi (VNA) - Avec 37 points sur 100, le Vietnam a gagné 21 places pour se classer au 96e rang sur 180 pays et territoires en termes d’indice de perception de la corruption.

Photo d'illustration : brandsvietnam.com

C’est ce qui ressort du classement Corruption Perceptions Index 2019 rendu public récemment par l'organisation Transparency International (TI). En Asie, la Thaïlande et les Philippines sont respectivement 101e et 113e.2019 fut aussi l’année que le Vietnam a figuré dans la liste des 22 pays et territoires ayant la plus forte hausse de cet indice.Selon la TI, la forte augmentation de l’indice témoigne des efforts de lutte contre la corruption du Vietnam ces dernières années. - CPV/VNA