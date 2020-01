Dépistage plus strict a été mis en place aux points de contrôle de l'immigration et dans les aéroports thaïlandais. Photo: Bangkokpost.com

Bangkok (VNA) - Une femme thaïlandaise de 73 ans contaminée par le nouveau coronavirus (nCoV) est traitée dans un hôpital de la province de Nakhon Pathom. Il s’agit de la première personne thaïlandaise dépistée avec la maladie, a confirmé mercredi 22 janvier le ministère thaïlandais de la Santé publique.

Cette femme était récemment rentrée de Wuhan, la ville du centre de la Chine considérée comme le foyer de l'épidémie. Ainsi, la Thaïlande enregistre quatre cas d’infection, dont trois touristes chinois.

La santé de cette malade s’améliore. Elle va sortir de l’hôpital si les analyses des échantillons prélevés sur elle montré qu’ils ne sont pas porteurs du virus, a fait savoir le ministre thaïlandais de la Santé publique, Anutin Charnvirakul.

Deux ressortissants chinois diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus en Thaïlande sont déjà sortis de l’hôpital pour rentrer chez eux, selon le ministère thaïlandais de la Santé publique.

Il a affirmé que son ministère suit de près les guides de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) sur le contrôle de la maladie pour assurer la sécurité des habitants.

Le ministère thaïlandais de la Santé publique a également annoncé qu'il allait intensifier les mesures de contrôle des touristes chinois arrivant en Thaïlande pendant les célébrations du Nouvel An lunaire chinois.

La Thaïlande doit adopter des mesures de contrôle plus strictes car la Chine a confirmé que le nouveau coronavirus peut être transmis d'une personne à l'autre, a déclaré le Dr Tanarak Plipat, directeur général adjoint du département de lutte contre les maladies auprès du ministère.

Un dépistage plus strict a été mis en place aux points de contrôle de l'immigration et dans les aéroports thaïlandais depuis lundi. Des appareils de dépistage supplémentaires ont également été installés dans les aéroports recevant des vols directs en provenance des villes chinoises de Wuhan, Beijing et Shenzhen, a déclaré le Dr Tanarak Plipat. -VNA