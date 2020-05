Hanoi (VNA) – Six patients supplémentaires sous traitement à l’Hôpital national des maladies tropicales ont été déclarés guéris, a annoncé mercredi matin 27 mai le Comité national de pilotate pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

La patiente no19 sortie guérie de l’Hôpital national des maladies tropicales. Photo : VNA

Les patients nos19, 52, 291, 295, 308 et 324 se trouvent dans un état de staté stable et qui n’ont ni fièvre ni de toux ou autres symptômes d’infection respiratoire. Ils ont rempli des conditions suffisantes pour être déclarés guéris, a-t-il précisé.Le cas le plus grave est la patiente no19, une Vietnamienne âgée de 64 ans et hospitalisée le 6 mars dernier dont le cœur a été défaillant trois fois, a été assistée par un appareil d’ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle). Après 81 jours de traitement, elle a été testée sept fois négative et s’est rétablie.Le Vietnam n’a signalé aucun nouveau cas local d’infection au nouveau coronavirus au cours des 12 dernières heures de 18h00 le 26 mai à 6h00 le 27 mai, entrant dans le 41e jour consécutif sans transmission dans la communauté, a fait savoir le Comité national.Sur les 327 contaminations enregistrées jusqu’à présent, 187 cas importés ont été mis en quarantaine à leur arrivée, ne présentant aucun risque de transmission communautaire. 272 patients ont été guéris, ce qui représente 83%. Aucun décès n’est à déplorer.Au total, 9.797 personnes ont été mises en quarantaine à travers le pays, dont 55 dans des hôpitaux, 7.535 dans des établissements de quarantaine et 2.150 à domicile. – VNA