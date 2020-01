Des passagers contrôlés aux aéroports. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Face à l’évolution complexe de la maladie respiratoire aiguë grave causée par nCoV (coronavirus) dont le bilan dépasse désormais plus de 100 morts en Chine et qui a contaminé plus de 4.500 personnes, des pays ont resserré des mesures.

Les pays, dont la Thaïlande, Singapour, l’Italie, se mobilisaient pour organiser l'évacuation de leurs ressortissants de Wuhan, épicentre du nouveau coronavirus.

La Thaïlande est le pays ayant répertorié le plus grand nombre de cas (14) de nouveau coronavirus. Son Premier ministre, Prayut Chan-o-cha a annoncé le 27 janvier que des avions étaient prêts pour l’évacuation de leurs ressortissants de Wuhan et attendaient l’autorisation du gouvernement chinois.

Le ministre thaïlandais de la Santé, Anutin Charnvirakul, a fait savoir qu’environ 300 citoyens thaïlandais étaient à Wuhan.

"Nous pouvons contrôler la situation et nous sommes confiants dans notre capacité à gérer la crise", a-t-il déclaré aux journalistes.

Il a ajouté que trois des personnes infectées recevaient toujours des soins tandis que les cinq autres étaient déjà rétablies et avaient pu rentrer chez elles.

Le gouvernement thaïlandais a imposé un examen des passagers en provenance de Canton (Guangzhou) dans cinq aéroports : Suvarnabhumi, Chiang Mai, Phuket, Don Muang et Krabi.

Les grands centres commerciaux dans les principaux sites touristiques en Thaïlande ont pris des mesures d'hygiène.

L’Italie a envisagé de faire une évacuation aérienne de ses ressortissants de Wuhan. Environ 50 ressortissants italiens sont à cette ville. Une période de quarantaine de 14 jours leur serait appliquée. Cependant, la plupart d’entre eux ont refusé de sortir de cette ville.

Singapour a confirmé le 28 janvier un cinquième cas. Tous les malades sont arrivés de Wuhan au cours des dix derniers jours. Le ministère singapourien de la Santé a déclaré que le cinquième cas était une ressortissante chinoise de 56 ans de Wuhan, arrivée à Singapour avec sa famille le 18 janvier. Singapour prend des mesures draconiennes pour minimiser la propagation de cette maladie.

Face à cette l’épidémie, le gouvernement malaisien a décidé le 27 janvier de fermer provisoirement les portes de tous les établissements d’octroi de visas en faveur des Chinois et des étrangers à Wuhan ayant le désir d’entrer en Malaisie.

Le ministre malaisien de la Santé Dzulkefly Ahmad a fait savoir que son pays n’accueille aucun touristes provenance de Wuhan depuis le 23 janvier.

Actuellement, 4 touristes chinois infectés par le nouveau coronavirus sont traités dans les hôpitaux de Malaisie.

Les autorités de l’Etat de Sarawak de ce pays ont décidé le même jour d’interdire le recrutement des travailleurs chinois.

Les autorités philippins ont décidé de suspendre l’octroi des visas touristiques aux citoyens chinois à cause de cette maladie.

Le Cambodge a confirmé le 27 janvier son premier cas du nouveau coronavirus. Le ministre cambodgien de la Santé Mam Bunheng a déclaré que l'homme âgé de 60 ans avait été testé positif au virus à l'Institut Pasteur du Cambodge.

Le patient est actuellement dans un état stable, il a seulement un rhume, a indiqué Bunheng, ajoutant que le patient et trois membres de sa famille sont arrivés le 23 janvier dans la province cambodgienne de Preah Sihanouk (sud-ouest) par un vol direct en provenance de Wuhan et il a présenté des symptômes de fièvre et d'écoulement nasal le 25 janvier.

Il a indiqué que les trois membres de la famille du patient n'ont encore développé aucun symptôme du nouveau coronavirus et les médecins surveillent de près leur état de santé.

De son côté, Ural Airlines, une compagnie aérienne russe, a suspendu le 27 janvier ses vols en provenance d’Ekaterinbourg et de Tioumen à destination à Hainan (Chine), en raison de l’épidémie.

La Suisse est jusqu'à présent préservée du nouveau coronavirus, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Deux cas suspects de coronavirus en Suisse révélés dimanche par la presse sont toujours en cours d'analyse, a indiqué l'hôpital du Triemli à Zurich. Les résultats du centre national de référence pour les infections virales émergentes (CRIVE) à Genève sont attendus au plus tard.

Les deux patients hospitalisés présentent des signes d'infection après un séjour en Chine. Ils ont été placés en quarantaine. "Ils vont bien", poursuit l'hôpital. "La suspicion d'infection est très faible". Il n'y a aucun risque pour les autres patients ou les employés de l'établissement, précise-t-il. -VNA