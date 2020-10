Les habitants portent des masques en faisant la queue devant un marché à Manille, aux Philippines . Photo: AFP/VNA

Hanoi (VNA) – Avec 4.411 nouveaux cas de Covid-19 signalés le 15 octobre, ou 349.160 au total, l’Indonésie a dépassé les Philippines pour devenir le pays d’Asie du Sud-Est ayant le plus grand nombre de contaminations en Asie du Sud-Est.



Le pays a également enregistré 112 décès supplémentaires dus au Covid-19, portant le nombre total de décès à 12.268.



Le même jour, les Philippines ont enregistré 2.261 cas supplémentaires et 50 décès supplémentaires, portant le total à 348.698 cas confirmés et 6.497 décès.

En même temps, la Malaisie a confirmé le 15 octobre 589 nouveaux cas, portant son bilan national à 18.129 dont 170 décès. -VNA