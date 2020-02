Hanoi (VNA) - Le 2 février, le directeur général de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Trung Khanh, a envoyé une lettre à des amis et à des partenaires internationaux pour annoncer qu’il contrôle activement les effets de l'épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (nCoV).

Photo : VNA

Dans la lettre, Nguyen Trung Khanh, a affirmé que dès le moment où la Chine a annoncé l'épidémie et l'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'état d'urgence médicale mondiale, le gouvernement, des secteurs de la santé, du tourisme du Vietnam, les autorités compétentes ont mis en œuvre de manière proactive une série de mesures de prévention et de lutte pour minimiser l'impact de l'épidémie.



Le Vietnam a mis en place un Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle de cette maladie et 45 équipes d'intervention rapide. Toutes les portes frontalières sont placées sous l’étroite surveillance, les cas suspects sont isolés et activement traités dans les hôpitaux.



L'administration nationale du tourisme du Vietnam a informé et instruit des mesures au sein de l'ensemble du secteur visant à prévenir et à garantir la plus grande sécurité aux touristes. Dans le même temps, l'Administration nationale du tourisme du Vietnam a mis en place une section sur son site officiel à l'adresse http://vietnamtourism.gov.vn pour mettre à jour les informations et soutenir les entreprises touristiques à mettre en œuvre des mesures visant à assurer la sécurité et la santé des touristes.

Le nCoV, qui est apparue dans la province de Wuhan en Chine, a fait 361 morts dans l'ensemble de ce pays et un à l’étranger. 17.200 cas de contamination ont été recensés dans le monde, l’épidémie a touché 26 pays et territoires.

Le Vietnam a détecté huit cas de nCoV : deux père et fils chinois, quatre citoyens vietnamiens revenus de Wuhan, un réceptionniste ayant des contacts étroits avec des Chinois infectés. Le 1er janvier, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a signé une décision sur la déclaration de l’épidémie de coronavirus au Vietnam. - VNA