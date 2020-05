Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a répondu jeudi 21 mai à Hanoi à des agences de presse étrangère dont l’agence américaine Bloomberg, la télévision japonaise NHK, le journal japonais Akahata et l’agence russe TASS sur la lutte anticoronavirus au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. Photo : VOV

Le chef du gouvernement a expliqué que la réussite du Vietnam résidait dans la réaction rapide et efficace de l’exécutif et le soutien de la population.Le Vietnam a concentré tous ses efforts dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Ce combat périlleux a impliqué tout le système politique et toute la population. Le pays a accepté de sacrifier certains intérêts économiques pour protéger la santé publique, a-t-il dit.Pour venir en aide aux démunis et aux entreprises lourdement impactés par la crise sanitaire, le gouvernement vietnamien a mis en place plusieurs plans d’aide, a-t-il ajouté, rappelant que l’épidémie était maintenant sous contrôle au Vietnam et que le pays s’était fixé pour objectif d’atteindre une croissance de 4,5-5% en 2020.Par ailleurs, le Vietnam a renforcé sa coopération internationale dans la lutte contre le COVId-19, a encore indiqué le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.Les expériences qu’il a partagées avec les pays et les organisations internationales ont largement été saluées, a-t-il souligné, ajoutant que son pays avait offert des masques et d’équipements médicaux à de nombreux pays et organisations étrangères. – VNA