Hanoi (VNA) - Le Département des communications et des transports de Hanoi a ordonné jeudi 28 janvier la suspension avec effet immédiat du transport des passagers par route entre la capitale et Quang Ninh après la réapparition du Covid-19 dans cette province du Nord.

Le transport public des personnes entre Hanoi et Quang Ninh est suspendu jusqu’à nouvel ordre pour contenir le nouveau coronavirus. Photo : VNA

Dans le même temps, le département a demandé à tous les fournisseurs de services de transport d’appliquer strictement des mesures pour contenir la propagation du nouveau coronavirus, invitant les conducteurs et les passagers à porter un masque tout au long de leurs voyages et de fournir des désinfectants pour les mains.Plus tôt le même jour, le Département des communications et des transports de Quang Ninh a annoncé la suspension de toutes les activités de transport de passagers de/vers la province jusqu’à nouvel ordre.Cette mesure a été prise après que la province de Quang Ninh a signalé 27 et 28 janvier 11 nouveaux cas de Covid-19 dans la communauté. – VNA