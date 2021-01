Hanoi (VNA) - Des experts de haut niveau ont eu samedi 30 janvier une consultation en ligne sur l’état de trois patients graves atteints de Covid-19.

Des médecins au chevet d’un patient à l’Hôpital national des maladies tropicales à Hanoi. Photo : VNA

Les trois patients sont le patient n°1552 et le patient n°1553 qui reçoivent des traitements à l’Hôpital national des maladies tropicales dans le district de Dông Anh à Hanoi, et le patient n°1536 à l’Hôpital de pneumologie de Dà Nang.



La patiente n°1552 souffrait d’essoufflement et de fièvre le 30 janvier. Après avoir reçu des aides d’urgence, son état s’est amélioré.



Pendant ce temps, le patient n°1553, un homme de 31 ans, présentait des symptômes d’essoufflement et de forte fièvre. Son état est devenu plus stable.



Le patient n°1536 souffre de diabète et d’hypertension depuis 10 ans. En raison de son âge avancé et des pathologies sous-jacentes graves, le patient se trouve dans un état grave et doit utiliser un ventilateur.



Lors de la consultation, les participants ont demandé aux hôpitaux de suivre de près l’état des trois patients, tout en soulignant l’importance d’appliquer des mesures pour empêcher la propagation du virus. – VNA