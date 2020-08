Dà Nang (VNA) - Les autorités de la ville Dà Nang (Centre) ont appliqué une quarantaine de 14 jours à tous les membres du personnel, aux patients et à leurs soignants du centre médical du district de Hai Châu, à partir du 5 août à midi.

Le centre médical du district de Hai Châu de la ville de Dà Nang mis en quarantaine. Photo: tuoitre.vn



Cette mesure peut être étendue en fonction de l'évolution de l’épidémie de Covid-19, selon le Comité municipal de pilotage de prévention et de lutte contre le nouveau coronavirus.

Auparavant, en raison de l’évolution complexe de l’épidémie de Covid-19, des mesures de verrouillage ont été imposées à l’Hôpital C de Dà Nang, à l’Hôpital de Dà Nang, à l’Hôpital d’orthopédie et de réadaptation fonctionnelle, et au centre médical du district de Câm Lê.

À partir du 5 août, ceux qui sont en quarantaine dans la ville doivent déclarer leur santé et leur itinéraire, les personnes ayant des contacts étroits avec eux au cours des deux dernières semaines.

Jusqu’au 5 août à 18H00, Dà Nang a enregistré 193 cas confirmé de Covid-19. Selon un bilan du Département municipal de la santé, du 25 juillet au 5 août à 08H00, la ville a identifié 8.656 personnes ayant des contacts étroits avec des infectés. Sur ce chiffre, quelque 4.240 personnes sont mises en quarantaine dans des établissements de santé et 4.315 dans des établissements concentrés. -VNA