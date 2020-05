Hanoi (VNA) - Le Vietnam n’a signalé aucun nouveau cas d’infection au nouveau coronavirus au cours des 12 dernières heures jusqu’à 18 heures jeudi 28 mai, avec un total de 327 cas, dont 187 importés.

Une affiche appelant à la prévention et au contrôle du COVID-19 placée à une intersection à Hanoi. Photo: VNA

Le pays a vécu 42 jours consécutifs sans transmission communautaire, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19.Sur 327 patients confirmés, 278, soit 85% du total, se sont rétablis et aucun décès n’a été enregistré jusqu’à présent.Les 49 patients restants sont traités dans neuf établissements médicaux nationaux et provinciaux, dont huit ont été négatifs une fois et 17 autres ont été testés négatifs au moins deux fois.Au total, 8.869 personnes qui ont été en contact étroit avec des patients ou qui sont revenues des zones touchées par la pandémie sont sous surveillance médicale, dont 49 ont été mises en quarantaine dans des hôpitaux, 7.008 dans des centres de quarantaine concentrée et 1.812 à domicile. – VNA