Rome (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyên Thi Bich Huê, a affirmé mardi 3 mars qu’aucun cas de contamination au nouveau coronavirus n’a été enregistré parmi la communauté vietnamienne en Italie.

Un hôpital en quarantaine à Padova. Source: NurPhoto

Elle a fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) qu’environ 4.000 à 5.000 Vietnamiens vivent dans ce pays, la plupart de nationalité italienne, dont environ un millier d’étudiants.Ils sont environ 1.000 à 1.500 résidents et plus de 200 étudiants dans les régions touchées par l’épidémie comme la Lombardie, la Vénétie, l’Émilie-Romagne et le Piémont, a ajouté la diplomate.Selon nos informations, aucun cas d’infection n’a été recensé jusqu’à présent parmi la communauté vietnamienne en Italie, a-t-elle indiqué.Soixante-dix neuf personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes en Italie depuis le début de l’épidémie, soit 27 de plus en 24 heures dans un pays qui compte au total 2.502 cas, selon un décompte officiel publié mardi 3 mars.L’Italie est le troisième pays le plus touché au monde par cette épidémie de pneumonie virale, après la Chine et la République de Corée.Les décès ont eu lieu principalement en Lombardie (la région de Milan, 55 morts), 18 en Émilie-Romagne, 3 en Vénétie (autour de Venise), qui sont les trois régions les plus touchées, ainsi que 2 dans les Marches (sud-est) et 1 en Ligurie (centre-ouest). – VNA