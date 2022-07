Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Van Thành a signé le 25 juillet la décision n°888/QĐ-TTg approuvant le projet sur les tâches et les solutions pour mettre en œuvre les résultats de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

Photo d'illustration: VNA



Le projet cible des activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines de l’énergie, des transports, de la production de matériaux de construction et de l’agriculture, tout en renforçant le traitement des déchets.Les gens sont encouragés à utiliser l’électricité et l’énergie verte, et tous devraient utiliser le biocarburant E5 RON 92 d’ici 2030. Pendant ce temps, les émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie de l’énergie seront réduites de 32,6% ; agriculture, de 43% ; et la sylviculture et l’utilisation des terres, de 70%.D’ici 2030, les énergies renouvelables, y compris l’hydroélectricité, l’éolien, le solaire et la biomasse, représenteront au moins 33% de la production totale d’électricité, selon le projet.À cette fin, le projet propose des tâches et des solutions majeures, notamment le renforcement des mécanismes, des politiques et des lois, et la réforme administrative ; le développement des énergies renouvelables ; des technologies de stockage d’énergie; la réduction des émissions de gaz dans les transports et la production de matériaux de construction ; le développement urbain vert; l’agriculture circulaire à faible émission de carbone ; la protection, la préservation et l’utilisation et le développement durables des forêts; la réponse aux changements climatiques ; et la recherche scientifique et l’innovation.Le projet mentionne également la création d’un centre national des énergies renouvelables et la possibilité pour le Vietnam d’adhérer à l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) et à l’Alliance solaire internationale (ISA) pour accélérer la transition énergétique et mobiliser des financements pour les actions de réponse aux changements climatiques et de transition énergétique – VNA