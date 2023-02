Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 8 février la décision n° 64/QD-TTg portant sur la promulgation du règlement sur la coordination entre ministères, agences au niveau ministériel et gouvernemental en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Photo d'illustration : VNA

Ce règlement stipule les principes, la forme, le contenu et la responsabilité de la coordination et de l'échange d'informations entre les ministères et agences de ressort ministériel et gouvernemental dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et l'aide au terrorisme.



Selon ce règlement, en principe, il faut assurer une coordination étroite et efficace sur la base des fonctions, tâches et pouvoirs de chaque agence en cours de fonctionnement, assurer le respect des directives et des politiques du Parti et des lois de l'État conformément aux traités internationaux auxquels le Vietnam a adhéré dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.



En outre, les activités de coordination doivent être menées régulièrement et en temps opportun, en garantissant un contenu et une efficacité corrects. Il faut veiller au respect de la loi sur la protection des secrets d'Etat, n'utiliser que les informations fournies pour le travail professionnel et le travail juridique lorsqu'elles sont éligibles.



Les formes de coordination peuvent être mises en œuvre, notamment lettre officielle, e-mail, téléphone, fax, propagande sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, inspection et surveille des organismes dans le respect des dispositions de la loi relative à la prévention et à la lutte contre ces deux fléaux.



Le contenu de la coordination est d’échanger et de fournir des informations sur les soupçons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, de mettre en place une "hotline" pour recevoir et traiter les informations urgentes sur le financement du terrorisme. - VNA