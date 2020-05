Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, a eu le 7 mai un entretien en ligne avec Carol Miller, représentante de l'État de Virginie-Occidentale à la Chambre des représentants des États-Unis.

L’ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc, des représentants du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, de l’Office du commerce du Vietnam aux Etats-Unis, et du groupe vietnamien des industries du charbon et des minéraux TKV, y ont également participé.

Le ministre Tran Tuan Anh a souligné l’importance particulière des relations entre le Vietnam et les Etats-Unis. Il a déclaré apprécier le rôle et les efforts de Carol Miller dans la promotion des relations économiques bilatérales. Il a ensuite affirmé qu’il s’agissait d’un moment important pour approfondir la coopération avec l'État de Virginie-Occidentale afin de promouvoir la reprise économique et faire face à la pandémie de coronavirus.

Carol Miller a déclaré qu’elle ferait de son mieux pour promouvoir l’image du Vietnam au sein du Parlement et du gouvernement américains, afin d’approfondir la coopération entre les deux pays. Elle a indiqué que la Virginie-Occidentale et le Vietnam avaient l’objectif commun de resserrer les liens commerciaux, notamment dans les secteurs d’excellence de l'État américain comme l’énergie, le charbon, le gaz naturel liquéfié…

Ces derniers temps, la coopération en matière de commerce et d'investissement entre les deux pays n'a cessé de croître. Le commerce bilatéral en 2019 a atteint 77,5 milliards de dollars. Rien qu’au cours des trois premiers mois de 2020, ce chiffre s’est élevé à 19,5 milliards de dollars, en hausse de 19,3% en un an.

Le Vietnam et les États-Unis ont établi un plan d'action avec des solutions concrètes, s’orientant à une balance commerciale harmonieuse et durable entre les deux pays dont la promotion de la coopération avec l’administration fédérale ainsi qu'avec les États des États-Unis.

Le ministre Tran Tuan Anh a affirmé que l'amélioration de l'environnement d'investissement et d’affaires, la création de conditions favorables aux projets américains était une priorité du gouvernement vietnamien.

Le Vietnam a désormais adhéré à 16 accords de libre-échange avec 54 pays partenaires dont la plupart sont membres de pays du G-20. Par conséquent, les entreprises américaines en général et les entreprises de l'État de Virginie-Occidentale en particulier auront la possibilité d'élargir les marchés lorsqu'elles investiront et feront des affaires au Vietnam.

En particulier, dans la production et l'exportation de charbon qui font la force de la Virginie-Occidentale, le TKV et la compagnie générale du charbon du Nord-Est négocient activement avec ses partenaires Xcoal et Grimmestones sur l'importation de charbon, de machines et d'équipement de l’exploitation minière des États-Unis.

Le ministre Tran Tuan Anh a également suggéré la possibilité de signer un accord pour renforcer la coopération entre le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et l’administration de Virginie-Occidentale, en se concentrant sur trois piliers : économie, commerce et énergie afin de créer un cadre juridique et des conditions favorables pour les milieux d'affaires du Vietnam et de l'État de Virginie-Occidentale d'accroître la coopération et de contribuer de manière substantielle et efficace aux relations entre les deux pays.

Appréciant cette initiative de coopération, Carol Miller a remercié le gouvernement vietnamien pour avoir amélioré l'environnement d'investissement, et avoir créé des conditions favorables aux entreprises américaines et étrangères pour qu’elles puissent mener leurs activités à long terme au Vietnam.

Selon l'ambassadeur Ha Kim Ngoc, la Virginie-Occidentale a choisi un bon moment pour promouvoir la coopération avec le Vietnam. Il a déclaré son fort soutien pour l'idée de signer un nouvel accord de coopération. Il a assuré que l'ambassade du Vietnam aux États-Unis jouerait le rôle de passerelle pour l’approfondissement de la coopération entre les ministères, secteurs et entreprises vietnamiens et les États américains.

A cette occasion, le ministre Tran Tuan Anh a partagé les pertes et les difficultés que le COVID-19 avait causées aux Etats-Unis et dans l'État de Virginie-Occidentale. Il s'est déclaré convaincu que les Etats-Unis, la Virginie-Occidentale en particulier, contrôleraient l'épidémie et relanceraient rapidement l'économie.

En conclusion, Carol Miller a affirmé que c'était un dialogue très utile, tout en souhaitant accélérer les prochaines étapes de coopération. -VNA