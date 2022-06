Transformation d'ananas en conserve destinés à l'exportation. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 6 juin, en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), le Centre national de vulgarisation agricole (relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural) a organisé une réunion pour lancer le "Projet de renforcement des chaînes de valeur des cultures sûres dans le Nord du Vietnam".

Selon Le Quoc Thanh, directeur du Centre national de vulgarisation agricole, dans le contexte d'intégration à la région et au monde, la qualité, l'hygiène et la sécurité sanitaire des aliments sont les principales préoccupations, tant pour les gestionnaires que pour les consommateurs.

Améliorer la qualité des produits agricoles et assurer l'hygiène sanitaire permettront de renforcer la compétitivité des fruits et légumes vietnamiens sur le marché régional et international, a-t-il déclaré.

Le Quoc Thanh a annoncé que le Centre national de vulgarisation agricole et la JICA déploieront le projet dans sept ville et provinces : Hanoï, Ha Nam, Hung Yen, Hai Duong, Bac Ninh, Nam Dinh et Son La. Le projet, d'un budget de 3 millions de dollars en provenance d'une aide publique au développement (APD) non remboursable financée par le gouvernement japonais, sera mis en œuvre durant quatre ans, de 2022 à 2026.

Vue de la réunion. Photo: nongnghiep.vn

Le projet permettra de développer des cultures sûres, d'améliorer la qualité des ressources humaines, d'encourager les partenariats entre parties prenantes des chaînes de valeur et d'améliorer la capacité d'application de la sécurité sanitaire des aliments.

Il s'agit de la troisième collaboration entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et la JICA. Auparavant, les deux parties avaient coopéré avec succès dans l'édification de référentiels fondamentaux sur les bonnes pratiques agricoles et dans le développement de canaux de vente pour les produits issus de cultures sûres. -VNA