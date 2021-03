La cérémonie de signature de la protocole d'accord entre le groupe allemand GIGON et l’Institut d’étude pétrolier du Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le groupe consultatif de solutions technologiques GIGON de l’Allemagne et l’Institut d’étude pétrolier du Vietnam (VPI) ont signé le 29 mars un protocole d'accord sur la coopération entre les deux parties pour étudier un projet d’application de nouvelles technologies pour produire de l'hydrogène et de l'électricité à partir de sources renouvelables à tester au Vietnam.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature tenue en ligne, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Minh Vu a souligné que d'ici 2020, le Vietnam était devenu le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne au sein de l’ASEAN et le 5e en Asie. L’Allemagne maintient la position de premier partenaire commercial du Vietnam en Europe avec un commerce bilatéral chiffré à 13,2 milliards d'euros.



L'ambassadeur a souligné que durant plus de 10 ans, la coopération dans le domaine de l'énergie en général et des énergies nouvelles et renouvelables en particulier continuait d'être l'un des domaines prioritaires entre les deux pays. L'Allemagne est actuellement l'un des plus grands donateurs pour le secteur de l'énergie au Vietnam et compte de nombreuses entreprises qui investissent dans la transition énergétique, en particulier dans l'énergie solaire, l'énergie éolienne et la biomasse, ainsi que dans le développement de réseaux électriques intelligents.

De son côté, le président de GIGON, Pro. Dr Jochen Großmann a souhaité que les deux parties mettaient rapidement en place un groupe de travail pour concrétiser étape par étape l’accord signé afin d'obtenir de bons résultats dans le processus de coopération.

En vertu du protocole d'accord, les deux parties coopéreront en matière de formation, d'échange de données / d'informations, d'utilisation de services ou de recrutement d'experts dans le cadre de programmes de recherche et de projets de services consultatifs sur la gestion de l'énergie ; dans les technologies de l'hydrogène, l'électricité issue de sources renouvelables et le biogaz ainsi que dans la recherche sur la biodiversité et la toxicologie de l’environnement.



Le groupe GICON compte actuellement près de 500 employés, a son siège social dans la ville de Dresde et est représenté dans de nombreuses grandes villes allemandes ainsi que dans de nombreux pays à travers le monde. -VNA