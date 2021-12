Cérémonie de signature d’une réglementation de coordination entre la Commission économique centrale du Parti et la VNA. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La cérémonie de signature d’une réglementation de coordination entre la Commission économique centrale du Parti et l'Agence vietnamienne d’information (VNA) a eu le 28 décembre à Hanoï.

S'exprimant lors de la cérémonie, le chef adjoint de la Commission économique centrale du Parti, Do Ngoc An, a déclaré que la signature de ce document serait la base pour une coopération bilatérale plus efficace et régulière afin d’accomplir les tâches politiques confiées.

La directrice générale de la VNA Vu Viet Trang a estimé que la signature de cette réglementation de coordination montrait la volonté et la responsabilité des deux parties dans l’amélioration de la qualité de la consultation et de la communication sur les orientations et les solutions pour le développement socio-économique du pays.

La directrice générale de la VNA Vu Viet Trang prend la parole. Photo : VNA



Vu Viet Trang s’est déclarée convaincue que la réglementation serait le fondement permettant aux deux agences de se soutenir afin de mieux remplir les tâches assignées.

Selon la réglementation, les deux agences vont se coordonner pour propager les activités de la Commission économique centrale du Parti dans le perfectionnement de l’institution ; la décision des positions, politiques et mesures décisives en termes d'économie – société ; pour informer les positions, politiques, résolutions, conclusions, directives et décisions dans le domaine socio-économique du Comité central du Parti, du Bureau Politique, du Secrétariat ainsi que les mécanismes, de grandes politiques socio-économiques, les questions sociales liées à l'économie.

La VNA va soutenir l'information sur les activités de la Commission économique centrale du Parti dans les localités du pays et ses activités de coopération internationale à l'étranger.

Les deux parties vont coopérer également dans la communication et l'éloge des collectifs et individus ayant connu de réalisations exceptionnelles en matière de développement socio-économique ; le partage d'informations et d'expériences internationales sur le développement socio-économique ; la mise en œuvre de nouvelles politiques et modèles dans le domaine socio-économique de pays à travers le monde.

La Commission économique centrale du Parti et la VNA garantissent de citer précisément la source/les auteurs lors de la publication d'informations ou de l'utilisation de produits d'information de chaque partie. -VNA