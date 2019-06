Panorama de l'entretien. Photo : QDND

Binh Duong (VNA) – Des responsables de l’Armée du Génie de l’Armée populaire du Vietnam ont accueilli le 26 juin dans la province de Binh Duong (Sud), une délégation de l’Armée du Génie des Forces armées royales cambodgiennes.

Lors de leur entretien, les deux parties se sont informées de la situation en matière de développement des forces militaires de chaque pays et ont pris note des bons résultats obtenus.

Elles sont convenues qu’il faut renforcer la propagande et l'éducation du personnel militaire sur la tradition de coopération amicale entre les deux pays et deux armées, maintenir et promouvoir la coopération en matière de formation des ressources humaines, et échanger des expériences dans la mise en œuvre de la mission de maintien de la paix de l’ONU dans le règlement des conséquences laissées par les bombes et mines datant de la guerre ainsi que dans le secours et le sauvetage.

Cérémonie de signature. Photo : QDND

Une cérémonie de signature d’une convention de coopération entre l’École de formation des officiers de l’Armée du Génie du Vietnam et l’École d'ingénieur de Techo du Cambodge a eu lieu le même jour. -VNA