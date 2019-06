Le secrétaire du Comité du Parti de HCM-Ville, Nguyen Thien Nhan (droite) et le vice-président du Conseil des affaires des Etats-Unis–ASEAN, Michael Michalak. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, a reçu le 17 juin dans la ville le vice-président du Conseil des affaires des Etats-Unis – ASEAN, Michael Michalak, pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale dans la formation du personnel pour Ho Chi Minh-Ville.

Nguyen Thien Nhan a fait grand cas des efforts déployés par Michael Michalak, ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, pour approfondir les relations entre les Etats-Unis et le pays. Il a précisé que les relations entre la mégapole du Sud et les États-Unis étaient fructueuses, notamment dans le commerce, l’investissement et l’éducation.

Nguyen Thien Nhan a demandé au responsable américain de continuer à aider les entreprises américaines à mieux comprendre l’environnement d'investissement local et à venir investir dans la ville, notamment dans la construction de la ville intelligente, le développement technoscientifique et l’innovation.

Pour sa part, Michael Michalak s’est réjoui du développement florissant des relations entre les États-Unis et le Vietnam, tout en notant que ces dix dernières années, plus de 80.000 étudiants vietnamiens se sont inscrits dans des établissements d'enseignement secondaires et supérieurs aux États-Unis.

Il y a actuellement plus de 30.000 étudiants vietnamiens dans son pays, ce qui place le Vietnam au premier rang en Asie du Sud-Est et au cinquième dans le monde en termes de nombre d'étudiants étrangers aux États-Unis, a-t-il cité.

Il a également demandé aux autorités de la ville de maintenir des conditions favorables permettant aux entreprises américaines d’investir dans différents domaines, notamment l’éducation et la formation.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont réfléchi à des moyens pour renforcer les programmes et projets de coopération dans la formation de ressources humaines de haute qualité.

Les États-Unis sont l'un des principaux partenaires commerciaux de Ho Chi Minh-Ville. Le commerce bilatéral s’est chiffré à 8,2 milliards de dollars en 2018. Avec près de 400 projets, d'une valeur de près d'un milliard de dollars, les Etats-Unis se classent au 10e rang des pays et territoires investissant dans la ville.-VNA