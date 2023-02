Les provinces de Cao Bang, Lang Son, Quang Ninh et Ha Giang et la région autonome Zhuang du Guangxi ont signé un protocole d’accord de coopération dans la formation des cadres entre les parties pour la période 2023-2027 et huit autres protocoles d'accord dans divers domaines. Photo : VNA

Photo : VNA

Ha Giang (VNA) - La " Rencontre au début du printemps 2023" entre les provinces de Ha Giang, Quang Ninh, Lang Son et Cao Bang (Vietnam) et la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) s'est tenue en ligne le 22 février.S'exprimant à la rencontre, Dang Quoc Khanh, secrétaire du Comité du Parti de la province de Ha Giang (Nord) a demandé à quatre provinces limitrophes du Vietnam et au Guangxi de continuer à valoriser leurs potentiels et avantages, à promouvoir leur coopération intégrale pour continuer à approfondir les liens bilatéraux en 2023 et dans les années suivantes. Les localités doivent aussi continuer à maintenir des activités commerciales aux portes frontalières ; promouvoir l'importation et l'exportation de produits agricoles, aquatiques et alimentaires de haute qualité ; créer les conditions favorables aux activités d'échange de marchandises des habitants des régions limitrophes ; restaurer précocement et complètement les activités d'entrée et de sortie aux portes frontalières.Pour sa part, Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi, a proposé d'établir un mécanisme de connexion, de coopération et d'échange plus efficace et substantiel ; d'élargir les modalités de coopération commerciale bilatérale.Les deux parties ont convenu de resserrer la solidarité et l'amitié, de promouvoir les mécanismes de coopération dans divers domaines et de porter la coopération décentralisée à une nouvelle hauteur, contribuant ainsi à approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine.A cette occasion, les provinces de Cao Bang, Lang Son, Quang Ninh et Ha Giang et la région autonome Zhuang du Guangxi ont signé un protocole d’accord de coopération dans la formation des cadres entre les parties pour la période 2023-2027 et huit autres protocoles d'accord dans divers domaines.Dans le cadre de la rencontre, s'est déroulée la 14e réunion du Comité du travail mixte entre les quatre provinces vietnamiennes de Ha Giang, Quang Ninh, Lang Son et Cao Bang et la région autonome de Zhuang du Guangxi.-VNA