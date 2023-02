Rencontre entre l'ambassadeur Nguyen Hoang Long et des étudiants vietnamiens. Photo: VNA Rencontre entre l'ambassadeur Nguyen Hoang Long et des étudiants vietnamiens. Photo: VNA

Londres (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a effectué le 13 février une visite de travail à l'Université de Cambridge, dans le but de promouvoir la coopération avec l’université de premier rang mondial, en particulier dans les domaines de recherches scientifique et technologique, croissance verte et durable.L'éducation est un pilier important de la relation de coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni, a déclaré l'ambassadeur lors de sa rencontre avec la direction de l'université, en soulignant que le Royaume-Uni était le plus grand partenaire du Vietnam dans l'enseignement supérieur avec plus de 100 projets de collaboration à cet égard.Nguyen Hoang Long a souhaité que l'Université de Cambridge soutienne le Vietnam dans la formation doctorale, dans le but d'augmenter le nombre de doctorants au Royaume-Uni en général et à l'Université de Cambridge en particulier.Soulignant que la croissance verte et durable est un domaine potentiel de coopération dans le contexte où le Vietnam vise la neutralité des émissions de carbone d'ici 2050, le diplomate a déclaré que l’Université de Cambridge pourrait devenir un partenaire important, notamment à travers son programme Cambridge Zero.Il a également souhaité renforcer la collaboration entre le Vietnam et l'Université en informatique et intelligence artificielle, ajoutant que le Vietnam est classé deuxième au monde et premier en Asie du Sud-Est en sous-traitance informatique.Pour sa part, le professeur Andy Neely, vice-chancelier de l'Université de Cambridge, a partagé le point de vue sur le potentiel de la coopération en matière de croissance verte. Il a déclaré que l'université attachait une grande importance au maintien du contact avec les étudiants après l'obtention de leur diplôme, y compris les étudiants étrangers.Selon le professeur, à travers cet échange efficace, les deux parties peuvent trouver un moyen pour augmenter le nombre d'étudiants vietnamiens à Cambridge, en particulier dans les domaines où le Vietnam possède des atouts tels que la science, la technologie et l'ingénierie. Il a affirmé que son université offrait le meilleur environnement d'apprentissage pour les étudiants, quelle que soit leur capacité financière.Dans le cadre de sa visite à Cambridge, l'ambassadeur Nguyen Hoang Long a rencontré l'Association des étudiants vietnamiens à l'université. Il a appelé les étudiants à jouer le rôle de passerelle entre l'université et leur pays natal en matière de recherches scientifiques. -VNA