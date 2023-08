Photo : VNA

Il s'est dit impressionné par les activités de collaboration d'AstraZeneca au Vietnam, en particulier dans les domaines des vaccins et des produits bio-pharmaceutiques, affirmant que cela jouait un rôle crucial dans la préparation proactive des épidémies potentielles à l'avenir.Tran Hong Ha a souligné que le Vietnam soutenait les engagements d'AstraZeneca en matière de réduction des émissions et de transition vers la neutralité carbone dans toutes ses activités. En ce qui concerne les objectifs liés à la lutte contre le changement climatique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ils ne pourront être atteints s'il y a des pays qui restent "en dehors" de ces efforts, a-t-il déclaré.Mentionnant le projet d'AstraZeneca de planter 22,5 millions d'arbres, le vice-Premier ministre a chargé le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD) et le Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement de travailler en étroite collaboration avec AstraZeneca pour mener à bien le projet.Il a espéré qu'AstraZeneca s'engagerait dans des projets liés à la feuille de route pour parvenir à zéro émission nette et mettait en œuvre le partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) au Vietnam.Pour sa part, le directeur général d'AstraZeneca Vietnam, Nitin Kapoor a informé le dirigeant vietnamien des programmes et projets de collaboration actuellement en cours au Vietnam pour faciliter l'accès des patients aux médicaments, développer un système de santé durable, améliorer la santé publique et mener des essais cliniques pour les médicaments et les produits bio-pharmaceutiques. AstraZeneca collabore avec des agences et des partenaires vietnamiens pour mettre en œuvre un projet de planter 22,5 millions d'arbres sur 30.500 ha, d'une valeur de 50 millions de dollars, ce pour créer ainsi les conditions pour le développement de la biodiversité et fournir des moyens de subsistance durables à plus de 17.000 foyers, a informé M. Kapoor.Il a souhaité que le projet serve d'initiative pilote dans le Plan d'action du Comité directeur national pour la mise en œuvre des engagements du Vietnam pris lors de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur le climat (COP26), encourageant ainsi d'autres organisations et entreprises à prendre des mesures conjointes pour la résilience climatique. -VNA