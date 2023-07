Hanoi (VNA) - L'Ambassade des Pays-Bas et le Programme des Nations Unies pour le développement au Vietnam (PNUD) ont signé le 18 juillet, le projet intitulé "Promouvoir l'économie circulaire pour les entreprises" (ACE-Biz), afin de renforcer l'économie circulaire pour les entreprises vietnamiennes.

M. Kees van Baar, ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam et Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam lors de la cérémonie de signature du projet. Photo : UNDP

Le projet ACE-Biz contribuera à la transition du Vietnam vers une économie circulaire et à faible émission de carbone grâce à la transformation du modèle d'entreprise, en élaborant des directives circulaires, en mettant en œuvre des programmes de renforcement des capacités, en promouvant le transfert de technologie et en octroyant à titre expérimental une certification de qualité pour améliorer l'échange de matériaux secondaires. et des produits recyclés sur le marché en ligne.

Le projet sera mis en œuvre avec la participation du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, ainsi que des partenaires privés, d'unités de recherche au Vietnam et aux Pays-Bas.



Le projet développe des directives techniques complètes, aidant les entreprises à intégrer les principes de conception de recirculation et à appliquer le modèle de recirculation des eaux usées industrielles, améliorant ainsi la durabilité et l'efficacité des opérations de recyclage.

M. Kees van Baar, ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, a déclaré que le projet, fruit de coopération entre l'ambassade des Pays-Bas et le PNUD au Vietnam, souligne l'engagement commun des deux parties à la promotion de l'économie circulaire dans le secteur privé du Vietnam.

"Nous s'efforçons de soutenir les entreprises vietnamiennes dans la transition vers une économie circulaire et durable vers un avenir plus vert", a déclaré l'ambassadeur Kees van Baar.

Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a déclaré qu'en créant un environnement propice et en démontrant la viabilité du modèle circulaire dans la pratique, nous pouvons accélérer la transformation et donner aux entreprises les moyens d'adopter des pratiques durables, s'unir pour construire un avenir prospère et durable pour le Vietnam. - VNA