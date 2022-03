Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – La Sécurité sociale du Vietnam et le Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (US-ASEAN Business Council - USABC) ont signé le 9 mars à Hanoï un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de la mise en œuvre des politiques d'assurance maladie.

Cette signature rentre dans le cadre de la visite d’une délégation de haut niveau de l’USABC au Vietnam.

L'objectif du protocole d'accord est de renforcer la coopération bilatérale dans la mise en œuvre des politiques d'assurance maladie, de favoriser et de promouvoir des échanges réguliers entre la Sécurité sociale vietnamienne et ses partenaires américains, en vue de développer un système d'assurance maladie durable au Vietnam, aidant les gens à bénéficier d'un régime d'assurance maladie de qualité, sûr et efficace.

Le document est entré en vigueur le 9 mars pour une durée de cinq ans.

Les deux parties espèrent que la signature de ce protocole d'accord aidera la Sécurité sociale du Vietnam à améliorer ses capacités pour accomplir les tâches assignées par le gouvernement, contribuant à l'amélioration et au développement d'un système d'assurance maladie universelle durable et moderne.

Signature du protocole d'accord entre la Sécurité sociale du Vietnam et l'USABC. Photo: VNA

En vertu de ce document, les deux parties mettront l'accent sur la coopération dans le développement de l'assurance maladie, partageront des expériences pratiques sur les modèles de paiement des services médicaux pour le traitement du cancer et des maladies chroniques non transmissibles à coût élevé, ainsi que les solutions pour que les patients au Vietnam aient accès à des méthodes de traitement avancées…

En particulier, l’USABC soutiendra la Sécurité sociale du Vietnam pour évaluer le système d'assurance maladie universelle, élaborer des programmes d'assistance technique et d'amélioration des capacités de gestion pour le personnel de la Sécurité sociale du Vietnam... –VNA