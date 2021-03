Le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères, Prak Sokhonn. Photo : Khmertimeskh.com



Hanoï (VNA) - Le 24 mars, le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères, Prak Sokhonn, a appelé les six pays de la coopération Mékong- Lancang (LMC) à continuer de montrer leur solidarité pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Dans son message pour célébrer la Semaine LMC 2021, un événement annuel, Prak Sokhonn a déclaré qu'en 2020 la pandémie de COVID-19 avait causé des impacts sur la santé et la sécurité publique, le déplacement des gens et le flux de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Il a souligné que dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, "nous devons continuer à faire preuve de solidarité en réglant ces questions d'intérêt mutuel par la coopération et des actions pratiques pour fournir suffisamment des vaccins ainsi que des fournitures médicales pour aider les pays LMC à atteindre les objectifs communs de prospérité et de développement durable".

Selon Prak Sokhonn, pour garantir la reprise socio-économique après la pandémie, lors de la 3e réunion des dirigeants de LMC en août 2020, ceux-ci ont réaffirmé leur détermination à résoudre les graves impacts causés par le COVID-19 en renforçant la coopération en matière de santé publique grâce à la création de la Communauté de santé publique du Mékong- Lancang.

Les pays LMC comprennent la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Ces cinq dernières années, le LMC a montré qu'il s'agissait d'un cadre approprié pour promouvoir une coopération plus étroite entre ces six pays riverains du Mékong pour relever les défis régionaux. -VNA