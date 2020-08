Soc Trang, (VNA) - Une mission du ministère des Affaires étrangères, conduite par son vice-ministre Le Hoai Trung, a travaillé le 6 août avec des responsables de la province de Soc Trang au Sud sur les affaires extérieures.

Il a tenu en haute estime les efforts de la localité et demandé à Soc Trang de bien saisir des opportunités, de promouvoir la coopération internationale, d’appeler les investissements. Il a ajouté que malgré l’épidémie de COVID-19, la fluctuation de la situation mondiale, la chute de la croissance économique mondiale…, le Vietnam recevait toujours l’assistance internationale et l’investissement d’organisations et de groupes étrangers.

Le vice-président du Comité populaire provincial Le Van Hien a annoncé que la localité comptait 15 projets d’investissement direct étranger, dont des projets éoliens, de textile-habillement, de cuir et de chaussures qui créaient de nombreux emplois pour les locaux. La province coopère également avec le Japon, l’Allemagne, l’ASEAN dans la protection de l’environnement.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Phan Van Sau, pour sa part, a souligné le souhait de continuer de recevoir l’assistance du ministère des Affaires étrangères dans le développement économique, le renforcement de la diplomatie internationale, l’attrait de l’investissement étranger, la promotion du commerce, la présentation de Soc Trang aux amis étrangers.

A Soc Trang, la mission du ministère des Affaires étrangères a eu un échange de vue avec les hauts dirigeants locaux sur la situation régionale et mondiale, la question de la Mer Orientale. Elle s’est rendue à la sarl sud-coréenne Broadpeak Soc Trang, spécialisée dans le textile-habillement, le cuir et les chaussures. -VNA