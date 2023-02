Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa tournée dans le Nord-Est de la Thaïlande, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a eu le 24 février une séance de travail avec le gouverneur de la province de Nong Bua Lamphu, Suwit Chanworn, pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération décentralisée dans les domaines de l'investissement, du commerce, de l'économie, du tourisme, de la culture et des échanges entre les peuples.

Photo : VNA

L'ambassadeur Phan Chi Thanh a discuté avec le gouverneur Suwit Chanworn de la situation des relations politique, extérieure, économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays, ainsi que la nécessité d'une coopération entre les localités des deux pays ces dernier temps et la célébration du 10e anniversaire de la signature du partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande cette année (2013- 2023).L'ambassadeur a demandé à l’autorité provinciale de Nong Bua Lamphu d'étudier des possibilités de coopération avec des localités ayant des similitudes au Vietnam. En outre, le diplomate vietnamien demandé l’autorité provinciale de continuer à soutenir et à créer des conditions plus favorables pour la communauté thaïlandaise vietnamienne vivant et travaillant dans la province de Nong Bua Lamphu.Pour sa part, le gouverneur Suwit Chanworn a déclaré que la province souhaitait coopérer avec Quang Tri, Nghe An et certaines provinces du Centre du Vietnam. Nong Bua Lamphu soutient toujours la communauté des Thaïlandais d’origine vietnamienne vivant et travaillant dans la province.Enfin, par la même occasion, l'ambassadeur Phan Chi Thanh a rendu visite aux Vietnamiens d'outre-mer dans la province de Nong Bua Lamphu.-VNA