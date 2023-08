Tran Nhat Minh, directeur de Red communication, prend la parole. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un colloque sur la coopération des entreprises et des organisations sociales dans l'atténuation des émissions de carbone a eu lieu le 18 août à Hanoï.



Cet événement a été organisé par l'Institut de recherche sur la communication pour le développement (Red communication) de l'Union des associations des sciences et des techniques du Vietnam, en collaboration avec l'Alliance vietnamienne des entreprises pour l'environnement (VB4E).



Il a vu la participation de nombreux experts vietnamiens et étrangers, d'entreprises et organisations qui s'impliquent dans le développement durable, notamment la réduction des émissions de carbone.



Selon Tran Nhat Minh, directeur de Red communication, ce colloque était inscrit dans le cadre du projet "Win-Win for Vietnam" financé par la Délégation de l'Union européenne au Vietnam. Mis en œuvre du 1er septembre 2020 au 29 février 2024, ce projet vise à renforcer les capacités des organisations et des entreprises au Vietnam dans les activités de coopération, créant des valeurs communes pour le développement durable.



Panorama du colloque . Photo: VNA

Brenda Candries, représentante de la Délégation de l'Union européenne au Vietnam, a souligné l'importance de la coopération avec les organisations et associations du secteur privé pour parvenir à un développement durable et inclusif.



Selon les experts, la coopération entre les organisations et les entreprises contribuera activement à la réduction des émissions, à la protection de l'environnement, créant une force motrice pour promouvoir des activités économiques responsables, améliorer le prestige des marques, en vue d'obtenir des avantages économiques, sociaux et environnementaux durables. -VNA