La cérémonie de réception. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre de la Défense, a reçu le 14 juillet à Hanoï le colonel Hara Takashi, attaché de défense du Japon à Hanoï pour le mandat 2019-2022 et le colonel Ishihara Masanao, nouvel attaché de défense du Japon à Hanoï à partir de 022.

Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense attachait toujours une grande importance au partenariat stratégique étendu Vietnam - Japon, le considérant comme une base pour promouvoir la coopération bilatérale en matière de défense, avec des effets plus concrets et substantiels.

Ces dernières années, malgré l'épidémie de Covid-19, la coopération dans la défense entre le Vietnam et le Japon a maintenu un développement dynamique, valorisant toujours son rôle de pilier dans les relations entre les deux pays.

Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien a hautement apprécié la contribution positive du colonel Hara Takashi lors de son mandat au Vietnam et a souhaité qu’il continue à apporter des contributions positives à la promotion des relations entre les deux pays, dans la défense en particulier.

Hoang Xuan Chien a espéré que le colonel Ishihara Masanao continuerait à prendre de nouvelles initiatives pour promouvoir une coopération de défense de plus en plus substantielle et efficace.

Le colonel Ishihara Masanao a également espéré que le ministère vietnamien de la Défense le soutiendrait et créerait les meilleures conditions pour qu'il termine avec succès son mandat de travail au Vietnam, au bénéfice de la coopération de défense entre les deux pays. -VNA