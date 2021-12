Photo: tapchitaichinh.vn



Hanoï (VNA) – Visa, leader mondial des paiements numériques, et l’Agence vietnamienne de l’e-commerce et de l’économie numérique ont établi une coopération afin de promouvoir la transformation numérique pour les producteurs, les entreprises agricoles, les coopératives et les agriculteurs au Vietnam.



Les deux parties ont signé un accord de coopération pour stimuler les applications de l’e-commerce, les paiements numériques et numériser des opérations en vue d'affirmer la position clé du secteur agricole dans le développement économique du Vietnam.



Dang Tuyet Dung, directrice de Visa au Vietnam et au Laos, a déclaré que la numérisation créerait des avantages pour que les producteurs vietnamiens se développent plus rapidement.



Visa accompagnera les producteurs, les entreprises agricoles, les coopératives et les agriculteurs pour leur donner des techniques de vente sur les plateformes électroniques, et collaborera avec les accepteurs des paiement numériques. Visa apportera aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives et aux agriculteurs la possibilité d'accéder à des solutions numériques telles que paiement sans contact par téléphone, approbation rapide de vendeurs...



Avec cet effort, Visa réaffirme son objectif à long terme d'aider le Vietnam à devenir un pays sans liquidités doté d'une infrastructure de paiement innovante et avancée. -VNA