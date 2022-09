Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a rencontré le 23 septembre le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos Saleumxay Kommasith à New York des Etats-Unis.

Le commerce entre le Vietnam et la Suisse au cours des sept premiers mois de cette année a atteint plus de 1,3 milliard de francs suisses (1,32 milliard de dollars), en hausse de 1,3% sur un an.