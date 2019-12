Prague, 17 décembre (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Ho Minh Tuan, a souligné le rôle des entreprises vietnamiennes en ce pays en offrant des emplois aux ressortissants d'ici pour gagner leur vie.

Lors de la cérémonie de célébration du 10e anniversaire de la fondation de la société Amepol Capital, l'une des entreprises vietnamiennes qui fournit de la main-d'œuvre pour de nombreux secteurs de production et de services dans ce pays européen, le diplomate a exprimé son souhait que les travailleurs respectent toujours les lois du pays hôte pour promouvoir l'image de la communauté vietnamienne en République tchèque.



Nguyen Sinh, directeur d'Amepol Capital et également vice-président de l'Association vietnamienne en République tchèque, a indiqué qu'au cours de la dernière décennie, son entreprise a fourni des milliers de travailleurs vietnamiens à des entreprises tchèques.



Il a notamment indiqué qu'au cours de la période 2009-2010, il avait fourni plus d'un millier de travailleurs à une vingtaine d'entreprises au pays.



Actuellement, a-t-il déclaré, Amepol Capital compte plus de 400 employés, dont 80% sont vietnamiens.



À cette occasion, Ho Minh Tuan a remis un certificat de mérite de l'ambassade du Vietnam à cette entreprise pour leurs contributions à la création d'emplois et à la stabilisation de la vie des Vietnamiens en République tchèque pendant la période 2009-2019.-VNA